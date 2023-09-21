"Звучит голос": похоронившая мужа Гурцкая заговорила с покойным после долгого молчания

Певица до сих пор не смирилась

Четыре месяца назад умер муж российской певицы Дианы Гурцкая, замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко. Певица тяжело переживала трагедию и, кажется, не смирилась с потерей до сих пор.

Целый месяц звезда ежедневно посещала кладбище, пропала с радаров поклонников и прекратила все выступления. Гурцкая до сих пор почти не выходит на связь с поклонниками и лишь редко появляется в свете. Судя по всему, жизнь певицы превратилась в сущий ад без мужа.

После смерти супруга Гурцкая сильно изменилась, и это отмечают многие. Раньше артистка была общительной и разговорчивой, а теперь ни с кем не общается. В ее окружении остались лишь охрана и брат.

На днях в честь 18-той годовщины свадьбы с мужем вдова опубликовала душераздирающий текст и видео на песню "Прости", в которой выразила всю боль своей утраты.

"Буду любить тебя всегда. Всегда. И точно знаю, что где-то глубоко в этой тишине все еще звучит твой голос", – написала Гурцкая.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Диану Гурцкая довели до слез после выступления незрячего ребенка на НТВ. Артистка обняла девочку и сказала ей много трогательных слов.