Эрнст тайно послал Урганта учиться за границу: что известно о судьбе ведущего

Сейчас гендиректор не горит желанием распространяться о своем подопечном

Несмотря на временное отстранение Ивана Урганта от эфира, его возвращение на Первый канал представляется вероятным. Ранее гендиректор телеканала Константин Эрнст был вполне доволен работой шоумена и его рейтингами.

Как стало известно, перед инцидентом Эрнст даже отправил всю команду "Вечернего Урганта" на стажировку в США – для повышения квалификации и обмена опытом.

"Собственно, в свое время я сам отправил их в Америку смотреть, как делается Late Night шоу", – рассказал гендиректор.

По его словам, как человек, который "варится" во всем этом не один год, он понимает, что ведение ежедневного шоу, когда ты каждый день должен быть в тонусе и выдавать искрометные реплики – та еще "каторга".

Однако после последних высказываний Урганта глава Первого канала предпочитает воздерживаться от комментариев о судьбе скандального юмориста.

Ранее Ургант оправдался перед россиянами после критики СВО.