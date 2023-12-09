Эрнст тайно послал Урганта учиться за границу: что известно о судьбе ведущего
Несмотря на временное отстранение Ивана Урганта от эфира, его возвращение на Первый канал представляется вероятным. Ранее гендиректор телеканала Константин Эрнст был вполне доволен работой шоумена и его рейтингами.
Как стало известно, перед инцидентом Эрнст даже отправил всю команду "Вечернего Урганта" на стажировку в США – для повышения квалификации и обмена опытом.
"Собственно, в свое время я сам отправил их в Америку смотреть, как делается Late Night шоу", – рассказал гендиректор.
По его словам, как человек, который "варится" во всем этом не один год, он понимает, что ведение ежедневного шоу, когда ты каждый день должен быть в тонусе и выдавать искрометные реплики – та еще "каторга".
Однако после последних высказываний Урганта глава Первого канала предпочитает воздерживаться от комментариев о судьбе скандального юмориста.
Ранее Ургант оправдался перед россиянами после критики СВО.
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