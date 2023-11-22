Ургант опрадался перед россиянами после критики СВО

Знаменитость выступил с объяснением

Знаменитый ведущий Иван Ургант в последнее время не появляется на ТВ. Радовать публику своей передачей "Вечерний Ургант" он перестал вскоре после февральских событий – тогда знаменитость в своих соцсетях выступил с критикой в адрес СВО, призвав все поскорее закончить. С тех пор получить порцию искрометных шуток от артиста можно только в случае заказа на корпоратив или при посещении мероприятий с его участием за границей. В России, судя по последним данным, ему говорить не позволительно.

Не так давно, например, был уволен сотрудник МГИМО, пригласивший телеведущего для лекции перед студентами без согласования с руководством. Официально заявление он написал по собственной причине, однако источники поговаривают, что преподавателя вынудили пойти на такой шаг из-за поднявшегося публичного шума.

Сейчас же Иван Ургант решил прервать долгое молчание и выступить с важным заявлением. Он покаялся перед россиянами после критики СВО, высказавшись о пуликации с горящим российским БТР на канале "Вечерний Ургант" в Telegram. По его словам, канал является фейковым.

"Кем и зачем он создан – ума не приложу. Но если завтра там например сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну", – написал знаменитость.

Со свойственной юмористической манерой он попросил всех "принять как данность", что никогда не писал и не выкладывал информации о российском БТР и призвал всех прекратить это обсуждать, обвинять его в этом и травить.

Ранее стало известно, что Ургант лишился последней работы в России.