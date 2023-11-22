Ургант опрадался перед россиянами после критики СВО

Ургант опрадался перед россиянами после критики СВО
Фото: соцсети
Знаменитость выступил с объяснением

Знаменитый ведущий Иван Ургант в последнее время не появляется на ТВ. Радовать публику своей передачей "Вечерний Ургант" он перестал вскоре после февральских событий – тогда знаменитость в своих соцсетях выступил с критикой в адрес СВО, призвав все поскорее закончить. С тех пор получить порцию искрометных шуток от артиста можно только в случае заказа на корпоратив или при посещении мероприятий с его участием за границей. В России, судя по последним данным, ему говорить не позволительно.

Не так давно, например, был уволен сотрудник МГИМО, пригласивший телеведущего для лекции перед студентами без согласования с руководством. Официально заявление он написал по собственной причине, однако источники поговаривают, что преподавателя вынудили пойти на такой шаг из-за поднявшегося публичного шума. 

Сейчас же Иван Ургант решил прервать долгое молчание и выступить с важным заявлением. Он покаялся перед россиянами после критики СВО, высказавшись о пуликации с горящим российским БТР на канале "Вечерний Ургант" в Telegram. По его словам, канал является фейковым.

"Кем и зачем он создан – ума не приложу. Но если завтра там например сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну", – написал знаменитость.

Со свойственной юмористической манерой он попросил всех "принять как данность", что никогда не писал и не выкладывал информации о российском БТР и призвал всех прекратить это обсуждать, обвинять его в этом и травить. 

Ранее стало известно, что Ургант лишился последней работы в России.

Источник: Telegram
По теме

В НАТО отказались считать Россию угрозой

По крайней мере, на Балканах

Появились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО

Беседа состоялась месяц назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей