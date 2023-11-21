Урганта с треском вышвырнули из "Золотого граммофона"

Урганта с треском вышвырнули из "Золотого граммофона"
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведь незаменимых не бывает

Некогда Дмитрий Хрусталев с Иваном Ургантом представляли один из наиболее крепких дуэтов на ТВ-формате, а также на мероприятиях и корпоративах. Однако Иван, как известно, теперь является фигурой скорее рекламного и сетевого масштаба – на телевидении его никто давно не видел после известных всем событий.

В ноябре вновь пройдет "Золотой Граммофон" – главная российская музыкальная премия, на которой назовут самых популярных музыкантов уходящего года.

Пока что неизвестны все подробности предстоящей церемонии – организаторы все держат в надежной тайне. Однако имена ведущих уже раскрыты. Артистов на сцене будет встречать Филипп Киркоров, Антон Юрьев и, наконец, Дмитрий Хрусталев. Последний, как известно, длительное время выступал в качестве бессменного ведущего на многих мероприятиях вместе с Ургантом – еще с 2008 года. А теперь сложилось так, что за юмор на церемонии отвечает Хрусталев.

А ранее российский ведущий Владимир Маркони рассказал, какая очередь из желающих шоуменов из ТВ образовалась на место закрытому ныне "Вечернему Урганту" – или его аналогу на Первом канале.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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