Куда пропал Александр Масляков: вернется ли в КВН бессменный ведущий

Куда пропал Александр Масляков: вернется ли в КВН бессменный ведущий
Александр Масляков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look globallookpress.com
Шоумен решил остаться там, где его никто не потревожит

Александр Масляков, бессменный ведущий КВН в течение почти 60 лет, перестал выходить на сцену шоу. В 2022 году он вынужден был оставить свой привычный пост по здоровью. Что сейчас делает и как живет знаменитый ведущий?

Зимой прошлого года Александр Масляков вторично заразился коронавирусом. Медики настойчиво советовали ему побыть дома до полного излечения и не выходить на работу. Александру Васильевичу пришлось впервые смотреть начало нового сезона с другими ведущими. Вместо него знаменитую фразу "Мы начинаем КВН" произносили Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант.

По совету врачей Масляков оставил столицу и переехал за город. Свежий воздух и отсутствие выхлопных газов, по мнению докторов, должны были положительно повлиять на пострадавшие от ковида органы дыхания Александра Васильевича. Масляков спорить с медиками не стал и перебрался на дачу. Со временем ему стало лучше, но тем не менее о работе на телевидениии пришлось забыть: врачи категорически требовали избегать суеты и стрессов, которых в шоу-бизнесе и в мегаполисе хоть отбавляй.

Еще несколько раз Масляков появлялся в эфире: провел одну игру в четвертьфинале КВН в сентябре прошлого года, чуть позже побывал членом жюри на "Высшей лиге КВН". Но весной пост руководителя передачи и ведущего пришлось окончательно оставить.

Сергей Писаренко, экс-капитан сборной "Уездный город", уверен, что причина ухода Маслякова из шоу – возраст. 81 год и подкачавшее здоровье, по мнению игрока, не позволяют Александру Васильевичу и дальше вести игру, иначе он не оставил бы пост.

Ранее мы писали, что игроки считают урон, нанесенный резким уходом Маслякова из шоу, серьезным.

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Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Пушной. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Гарик Мартиросян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Андрей Бачаров. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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