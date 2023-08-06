Масляков обесценил заслуги покойного Листьева

Ведущий не считал его профи в ведении программы

Первым ведущим программы "Поле чудес" был Влад Листьев. Леонид Якубович, хоть сейчас и кажется бессменным ведущим капитал-шоу, не всегда был у руля, а сменил ведущего только в 1991 года.

Однажды в дискуссии о популярности телешоу и роли ведущих в программах, Александр Масляков жестко прошелся по работе Влада Листьева на "Поле чудес.

Ведущий КВН отметил, что люди на протяжении десятилетий смотрят "Поле чудес" только благодаря заслугам Леонида Якубовича, а о Листьеве он вспомнил с сарказмом, будто обесценивая его труд.

"Тогда барабан тоже крутился, но иначе", – заявил Масляков.

Впрочем, пользователи Сети не согласились м Масляковым. Они заявили, что Якубович не один сделал шоу привлекательным и самобытным. "Не согласен с Масляковым", – написал комментатор.

Масляков считает, что Якубович малословен, но без него все бы рухнуло вообще. "Я даже не могу его другим словом назвать, как ведущий в абсолютном смысле и без кавычек", – говорил ведущий КВН.

Напомним, Влад Листьев стоял у истоков российского телевидения. Его убили в марте 1995 года у подъезда собственного дома в Москве. Советский и российский журналист, телеведущий, предприниматель являлся первым генеральным директором телеканала "ОРТ", а также автором и ведущим программ "Взгляд", "Час пик" и других.