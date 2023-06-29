"Сидит в колонии": всплыла история с исчезновением Маслякова из КВН

Вокруг телеведущего всегда ходило немало слухов

Александр Масляков еще при жизни успел стать настоящей легендой телевидения. На протяжении многих десятилетий он ведет популярную телепередачу "Клуб веселых и находчивых". Однажды программа пропала с телеэкранов, что серьезно насторожило поклонников проекта.



Дело было давно, еще в 70-е годы прошлого века. Однако уже тогда программа пользовалась небывалой популярностью у зрителя. Исчезновение передачи и Маслякова привело к появлению всевозможных слухов. Некоторые решили, что у Александра серьезные проблемы с законом и его давно упекли в колонию.



Дело в том, что Маслякова подозревали в работе фарцовщиком. Некоторые фанаты телепередачи были уверены, что именно из-за этого телеведущего лишили свободы, а программу сняли с эфира. Еще тогда Масляков смеялся над этими домыслами. Александр рассказал забавную историю. Почему-то жители Новомосковска были уверены, что он находится именно в местной колонии.

"В городе не сомневались, что "Масляков сидит в нашей колонии", и тут вдруг я выхожу на сцену… Феноменальный успех!" – делился впечатлениями Александр.

Масляков добавил, что в тот день сорвал овации в зале и был очень доволен произведенным эффектом.

