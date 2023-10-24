Из-за чего вдрызг разругались Масляков и Пельш: "Я это не пропущу"

Из-за чего вдрызг разругались Масляков и Пельш: "Я это не пропущу"
Александр Масляков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Между телеведущими пробежала черная кошка

Сегодня Валдис Пельш и Александр Масляков – непререкаемые авторитеты в сфере российского шоу-бизнеса. Однако когда-то каждому артисту пришлось пройти долгий путь от начала карьеры до признания. Как оказалось, серьезные разногласия были между звездными телеведущими Пельшем и Масляковым.

Телеведущие разругались много лет назад. Причиной стало разное отношение к допустимым вольностям в юморе. В начале 2000-х Валдис занял высокий пост директора детского и развлекательного вещания Первого канала и, внимательно отнесясь к своей работе, лично просматривал контент. Один из номеров КВНа показался ему слишком смелым, что привело к ссоре с Масляковым.

Речь идет о выпуске, где тогда еще начинающий артист Вадим Галыгин выскочил на сцену в купальных трусах, из-под которых торчала растительность. Надо полагать, Валдису это показалась слишком вызывающим и пошлым. Он заблокировал материал, что взбесило его старшего товарища.

Александр Васильевич позвонил Валдису и, не сдерживая эмоции, наорал на него. Он пытался доказать телеведущему, что тот ничего не понимает в юморе и будущее за подобными экстравагантными номерами.

"Мне позвонил Александр Васильевич и сказал, что я козел, что ни хрена не понимаю в юморе. Я ответил: "Да, я ни хрена не понимаю в юморе, но я это не пропущу", – поделился воспоминаниями Валдис.

Он рассказал, что после эмоционального разговора телеведущие целый год не поддерживали контакты, однако время успокоило их бурные нравы и в итоге Масляков пригласил Пельша в жюри КВН.

К слову, ранее стало известно, куда пропал Александр Масляков.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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