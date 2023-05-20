Состояние Маслякова ухудшилось: сын взял на себя бизнес

Подробностей о здоровье знаменитости нет

Александр Масляков в последнее время перестал появляться на публике. Что именно происходит со знаменитостью никто не знает, родные стараются скрывать информацию, которая касается его здоровья. В основанной им компании "АМиК" утверждают, что поводов для переживаний нет, но больше комментариев не дают.

Известно, что сейчас управление всеми делами взял на себя Александр Масляков-младший. Сын ведущего КВН сейчас является генеральным директором отцовского бизнеса и решает все вопросы. Именно он и заключил контракт с ТНТ на производство совместного шоу после скандала между родителем и продюсерами канала из-за проекта "Игра". О том, как сейчас себя чувствует Масляков сын не говорит.

Источники, близкие к происходящему в семействе утверждают, что телеведущий все еще старается контролировать работу сына. Основные дела выполняет Сан Саныч, а Александр Васильевич дает указания.

До этого знаменитость столкнулся с проблемами из-за перенесенного коронавируса. По слухам, у него также есть и другие болезни, которые серьезно сказываются на состоянии.