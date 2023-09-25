Что известно о пропавшем Александре Маслякове

Что известно о пропавшем Александре Маслякове
Александр Масляков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий давно не появляется на публике

Ведущий популярной программы "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков в последнее время ушел в тень. Вот уже несколько месяцев в Москве его никто не видел. Масляков в конце прошлого года объявил, что уходит с поста телеведущего из-за проблем со здоровьем. После этого вестей от знаменитости все меньше. Однако некоторая информация все же просачивается в прессу.

Фанаты телеведущего были весьма расстроены тем, что Александр Васильевич больше не проводит игры "веселых и находчивых". Еще больше всех насторожило, когда Масляков даже отказался посещать юмористический конкурс в качестве зрителя или судьи.

Впрочем, в окружении телеведущего объяснили, что такое решение принято в связи с необходимостью внимательно следить за здоровьем. В пожилом возрасте три часа съемок – настоящее испытание. Очевидно, что внимание камер будет приковано к Маслякову, какую бы роль на передаче он не исполнял.

Поэтому Александр Васильевич предпочитает держаться в тени. Ушлым журналистам удалось выяснить, что Масляков по совету медицинских экспертов старается проводить как можно больше времени на природе. Так, все прошедшее лето он находился на шикарной даче, где наслаждался солнцем и хорошей погодой.

К слову, недавно всплыла любопытная история с исчезновением Маслякова из КВН.

Источник: Popcake.tv • Требует проверки

Финнов озадачил внезапный запуск российской ракеты в Балтике

Подобное происходит нечасто

ЕС решил вернуть часть замороженных российских активов

Решения удалось добиться в суде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей