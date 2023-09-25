Что известно о пропавшем Александре Маслякове

Телеведущий давно не появляется на публике

Ведущий популярной программы "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков в последнее время ушел в тень. Вот уже несколько месяцев в Москве его никто не видел. Масляков в конце прошлого года объявил, что уходит с поста телеведущего из-за проблем со здоровьем. После этого вестей от знаменитости все меньше. Однако некоторая информация все же просачивается в прессу.



Фанаты телеведущего были весьма расстроены тем, что Александр Васильевич больше не проводит игры "веселых и находчивых". Еще больше всех насторожило, когда Масляков даже отказался посещать юмористический конкурс в качестве зрителя или судьи.



Впрочем, в окружении телеведущего объяснили, что такое решение принято в связи с необходимостью внимательно следить за здоровьем. В пожилом возрасте три часа съемок – настоящее испытание. Очевидно, что внимание камер будет приковано к Маслякову, какую бы роль на передаче он не исполнял.



Поэтому Александр Васильевич предпочитает держаться в тени. Ушлым журналистам удалось выяснить, что Масляков по совету медицинских экспертов старается проводить как можно больше времени на природе. Так, все прошедшее лето он находился на шикарной даче, где наслаждался солнцем и хорошей погодой.



К слову, недавно всплыла любопытная история с исчезновением Маслякова из КВН.

