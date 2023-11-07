Резкий уход Маслякова нанес серьезный удар по КВН

Такого мнения придерживаются бывшие участники телеигры

В последнее время КВН все реже радует публику веселыми шутками. Многие зрители жалуются, что уровень игры стал ниже – такие заявления поступают последние десять лет, но в последнее время публика и вовсе начала терять интерес к шоу. Участник команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков выразил мнение, что резкий уход Александра Маслякова на покой нанес серьезный удар по КВН.

В недавнем интервью он признался, что шутки, которые сейчас показывают новые участники передачи, стали гораздо хуже. Бессменный ведущий шоу перестал принимать участие в редактуре, отдав все в руки других людей – это и привело к негативным последствиям, уверен комик. Он считает, что сейчас каждый выпуск передачи содержит шутки, которые бы ни при каких условиях не отдал в эфир Масляков.

"И это процесс плохой. Они (шутки) будут все ниже, и ниже", – заявил артист.

Рожкову нравился проект "Игра", который в итоге закрылся из-за скандала с Александром Масляковым. Он отметил, что проект был новым и оригинальным, а то, что пришло на замену, шоу "Концерты", он не смотрит.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что известно о пропавшем Александре Маслякове.