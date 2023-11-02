Молодой КВНщик решил отобрать детище Маслякова

Молодой КВНщик решил отобрать детище Маслякова
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист решил воспользоваться ситуацией

Александру Маслякову за годы своей деятельности удалось выстроить настоящую империю по воспитанию молодых и талантливых юмористов. Большинство российских звезд, которым удалось достичь успеха в этой отрасли, обязаны ему своей популярностью. Многие из них не устают благодарить ведущего за подаренный шанс, открытую дорогу в жизнь, а остальные предпочитают молчать, если не могут сказать что-то хорошее. 

Среди благодарных главе АМиК и Вячеслав Макаров, который прославился в составе команды КВН "Камызяки". Очень скоро миловидная внешность, запоминающийся голос и уверенная подача на сцене сделали его крайне востребованным ведущим. Сперва он строил карьеру на ТНТ, а после перешел на НТВ. И теперь знаменитость является одним из главных лиц российского телевидения.

Останавливаться на этом Макаров не намерен. В недавнем интервью молодой КВНщик указал, что готов отобрать детище Маслякова и стать новым постоянным ведущим юмористической передачи. При этом он намекает, что амбиции у него выходят за пределы говорящей головы за тумбой.

"Я слежу за командами клуба, узнаю, что сейчас актуально, вижу, какие появляются новые талантливые люди. И я даже понимаю, кто из них потом пойдет дальше и заявит о себе сольно", – заявил звезда.

По его словам, он смог бы поддерживать правильный настрой как у зрителей, так и у жюри. Но пока предложение о работе ему от Маслякова не поступило.

Легендарный ведущий КВН уже давно не появляется на публике. Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие последние сведения есть о его состоянии.

Источник: Дни.ру
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