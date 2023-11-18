"Все акулы Первого": ведущий рассказал об огромной очереди на место Урганта

Телеведущему задали вопрос, хотел бы он занять место Иван в ныне закрытой передаче

В прошлом году передачу "Вечерний Ургант" поставили на творческую паузу. Однако на данный в эфир Первого канала некогда популярный проект не возвращен. Более того, весной текущего года шоу аналогичного формата с Павлом Волей появилось на канале ТНТ.

Поклонники "Вечернего Урганта", несмотря на очень длительную паузу, продолжают верить в то, что любимое шоу вернется. Владимира Маркони, работавшего в команде проекта, спросили, желал бы он оказаться в кресле Урганта? Шоумен сказал, что у него уже есть контракт, а на пост Ивана и так длинная очередь и все акулы Первого – в ней.

Примерно тогда же, когда встал на паузу "Вечерний Ургант", после четырехлетнего существования перестало выходить в эфир и провокационное интернет-шоу самого Владимира Маркони Comment Out.



Теперь Владимир ведет программы на телевидении. Он пробовал и участие в развлекательных программах, которое чуть не стоило ему семьи. Супруга приревновала его к партнерше по шоу "Танцы со звездами", не оценив ту экранную страсть, которую приходилось изображать Владимиру. Шоумен с улыбкой рассказал о сцене ревности жены и о том, что она запретила ему участие в подобного рода программах.

Ранее мы писали, что после закрытия программы Иван Ургант некоторое время путешествовал, а теперь начал сниматься в фильме молодого режиссера Николая Солодникова.