"Побольше денег Ваньке": улетевшего к шейхам Урганта подняли на смех в Сети

"Побольше денег Ваньке": улетевшего к шейхам Урганта подняли на смех в Сети
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Экс-ведущий Первого канала нарвался на критику от россиян

В социальных сетях весьма неоднозначно восприняли появление Ивана Урганта вместе с Владимиром Познером. Давние коллеги, как известно, исколесили весь мир. А теперь решили выступить вдвоем перед эмигрантами, с которыми поделились воспоминаниями.

Шоу прошло в рамках трэвэл-формата под названием "Путешествия Познера и Урганта". Продвигала этот творческий дуэт, когда-то блиставший на Первом канале, ведущая Екатерина Одинцова. Она выложила в соцсетях кадры с Ургантом и Познером, выступивших в Эмиратах.

Публика же отметила, что Познер весьма неплохо выглядит для своих 89 лет. Однако многие заметили, что сердобольные телеведущие, ранее весьма тесно реагировавшие на политические события в мире, ни словом не обмолвились о том, что происходит между странами.

"Разговоры о высоком. Уверена, ни слова о текущей повестке", "Плохой пиар, видно. Недовольное лицо у Ваньки", "Побольше бедствующему Ваньке собрать денег надо", – пишут в комментариях пользователи, решившие припечатать Урганта.

А ранее всплыли пророческие слова Жириновского о том, что Ургант для многих станет "врагом народа".

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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