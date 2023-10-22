Ургант выставил огромный ценник за свое возвращение

Потянут такую сумму немногие

Юморист Иван Ургант решил поднять ценник на корпоративы, задрав его в два раза выше прежней стоимости – если сравнивать со стоимостью по состоянию на начало 2022 года. После закрытия "Вечернего Урганта" и годового отсутствия в медийном поле телеведущий начал по-тихому возвращаться – пока что не на телевидение, а в крупные проекты и в "медийку" в целом.

К примеру, не так давно телеведущий выступил для студентов МГИМО. Творческая встреча Ивана с молодым поколением была крупно освещена светскими хрониками.

Параллельно Иван готовится к скорому сезону корпоративов, пишет Mash: по некоторым данным, Ургант будет требовать за минимальный гонорар до 7 миллионов рублей. Старая команда, кажется, в сборе: коллега по "Вечернему Урганту" также готов присоединиться "к делу", но за минимальный гонорар от 1,62 миллиона. Вопрос с группой "Фрукты" пока что не решен – многие участники коллектива за границей.

"Плюс придется отдать юмористический сценарий за 550к и еще полмиллиона продюсерам и менеджерам. В итоге – минимум 12 миллионов за ваш персональный "Вечерний Ургантик", – говорится в сообщении.

А альтернатив для толстосумов Иван ныне не предлагает никому – сейчас это единственный вариант.