Ургант ошарашил народ заявлением о России

Знаменитость утверждает, что представляет собой всю страну

Иван Ургант в последнее время стал чаще зарабатывать деньги корпоративами и закрытыми мероприятиями. Знаменитость периодически появляется на публике, но официальной работы у него за последний год так и не появилось. Поговаривают, что место на Первом за ним придерживают, но удобного момента для возвращения на ТВ пока не появляется.

Тем не менее, телеведущий без дела не сидит. Как стало известно недавно, он предпринял еще одну попытку провести выступление в Дубаи. Компанию ему составит журналист Владимир Познер.

Мероприятие должно состоятся 29 октября. Судя по всему, это будет тот же концерт, который планировался 23 февраля в ОАЭ в преддверии годовщины начала СВО – тогда его неожиданно пришлось отменить. В программе сказано, что Ургант и Познер "представляют современную интеллектуальную элиту России".

Подобное заявление ошарашило народ. В комментариях в соцсетях они стали недоумевать, почему именно эти люди были наделены подобным статусом. На это решил ответить сам телеведущий в привычной колкой манере.

"Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию", – пошутил Ургант.

Он пообещал, что в начале мероприятие начнется с интервью, а уже потом вместе с коллегой станет отвечать на доносы в свой адрес.