Ургант впервые показался на публике: что известно о его возвращении на ТВ

Ведущий снова мелькает на светских тусовках

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант начал выходить на публику – роликов и фото, сделанных за рубежом, стало значительно меньше, а вот дома актер стал выступать и показываться на светских мероприятиях гораздо чаще.

Как оказалось, Иван появился в качестве гостя на одной из ярмарок искусства, открытие которой произошло 11 сентября. Ургант остался верен себе, решив попестреть: кроссовки, синий свитер и зеленый пиджак.

На мероприятии, пишут журналисты, так же оказались Ксения Собчак, Константин Эрнст, Максим Виторган и прочие представители российского шоу-бизнеса.

Напомним, "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с февраля прошлого года. Ведущий раскритиковал спецоперацию на Украине и улетел из России. Руководство Первого канала постоянно опровергало данные о закрытии передачи, утверждая, что шоу не выходит в эфир из-за временного "информационного режима", который не предполагает развлекательного контента.

А театральный режиссер Эдуард Бояков заявил, что на удобное возвращение к прежнему формату Ивану надеяться не стоит: русский народ, считает экс-худрук МХАТа имени Горького, сначала должен его простить и принять покаяния Ивана – а также заверения в том, что сам шоумен является частью этой страны.

Впрочем, едва ли сам Иван сделает какое-то заявление на этот счет: для возобновления творческой работы он не просил ни у кого прощения. Недавно Ургант отыграл роль в одном отечественном сериале, съемки которого проходили летом 2023 года. А пока что речи о его возвращении в телевизор не идет.