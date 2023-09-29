Озвучено одно условие возвращения Урганта на Первый канал

Озвучено одно условие возвращения Урганта на Первый канал
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для артиста не все потеряно

С февраля 2022 года с экранов телевизоров пропала вечерняя программа Ивана Урганта, и многие уже считают, что возвращения проекта в эфир Первого канала можно не ждать. Однако театральный режиссер Эдуард Бояков в корне не согласен с этой версией.

Он считает, что русский народ умеет прощать и готов простить Ивана, если тот принесет извинения и осознает, что он – часть нашей страны, а не Европы. Бояков уверен, что людям надо давать шанс, если они готовы его принять.

На телешоу "Так сказать" режиссер рассказал, что хоть у них и были конфликты с Ургантом, и даже прилюдные, это не отменяет хорошего отношения к Ивану. Однако Бояков осторожно рассуждает, что неплохо бы сначала увидеть извинения и то, насколько они будут искренними, ведь фирменная ироничная маска Урганта известна всем.

После февральских событий прошлого года Ивана Урганта, не поддержавшего общий патриотический настрой, буквально затравили. К тому же пошла волна слухов о его бегстве из страны и продаже элитной недвижимости в Москве.

Однако это все оказалось неправдой. Ургант никуда не уезжал из столицы, сейчас он в основном проводит корпоративы и занимается своим творчеством. По мнению многих деятелей телевидения, возвращение в эфир для Ивана невозможно, но Бояков уверен, что шанс у знаменитого ведущего есть.

В пользу этой версии говорит то, что Ургант снова начал появляться на светских раутах. На премьере киноленты "Вызов" он был рядом с Константином Эрнстом и актерами фильма. Но по поводу возвращения вечернего шоу Урганта никакой официальной информации пока по-прежнему нет.

Источник: Шоу "Так сказать" ✓ Надежный источник
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