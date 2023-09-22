"Не забываю про нее никогда": как Ургант пережил смерть родного человека

Артист выдал правду о том, как вспоминают покойную бабушку в семье

Легендарная актриса Нина Ургант ушла из жизни практически два года назад. По народной традиции, памятник на могиле нужно устанавливать спустя год после смерти – однако ныне никакого монумента нет.

Сын знаменитости Андрей Ургант рассказал, что все в семье заняты монументом. Проект уже выбран – со скульптором поговорили. А когда памятник установят, артист сказать не может. Все будет определяться погодой.

Если бригада справиться раньше первого снега, то памятник на Комаровском кладбище появится уже в 2023 году. В противном случае весной.

О маме, признается Ургант-старший, дома говорят постоянно. А сын никогда не расстается с мыслями о покойной матери.

"Я не забываю про нее никогда, – признался Ургант.

А ранее мы рассказывали, что пропавший с радаров и телевидения Иван Ургант из-за политических событий вернулся к съемкам: актеру отведена одна из главных ролей в полнометражной картине.