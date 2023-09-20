Вскрылась правда о настоящей еврейской фамилии опального Урганта

Теперь все стало на свои места

После начала спецоперации Иван Ургант пропал с радаров поклонников, а его передача перестала выходить в эфир. Ходили слухи о том, что звезда эмигрировала в Израиль, но вскоре Ургант снова стал появляться в России на разных мелких светских мероприятиях, но о прежней звездной карьере ведущего уже не шло и речи. Он словно попал в черный список и перестал появляться в крупных проектах.

Как выяснилось, шоу "Вечерний Ургант" и вовсе могло называться по-другому, ведь фамилия у ведущего могла быть совсем иной из-за еврейского происхождения звезды.

Оказывается, по линии деда Иван Ургант должен был носить фамилию Милиндер. Но отец решил взять фамилию по материнской линии и остался Ургантом.

"Это еврейская фамилия. Мы решили, что она может помешать моему карьерному росту. Это не приветствовалось. Я был бы Милиндер, мой сын был бы Милиндер. Ну и программа тогда бы у Вани называлась "Вечерний Милиндер", – говорил Ургант старший.