Вскрылась правда о настоящей еврейской фамилии опального Урганта

Вскрылась правда о настоящей еврейской фамилии опального Урганта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Теперь все стало на свои места

После начала спецоперации Иван Ургант пропал с радаров поклонников, а его передача перестала выходить в эфир. Ходили слухи о том, что звезда эмигрировала в Израиль, но вскоре Ургант снова стал появляться в России на разных мелких светских мероприятиях, но о прежней звездной карьере ведущего уже не шло и речи. Он словно попал в черный список и перестал появляться в крупных проектах. 

Как выяснилось, шоу "Вечерний Ургант" и вовсе могло называться по-другому, ведь фамилия у ведущего могла быть совсем иной из-за еврейского происхождения звезды. 

Оказывается, по линии деда Иван Ургант должен был носить фамилию Милиндер. Но отец решил взять фамилию по материнской линии и остался Ургантом. 

"Это еврейская фамилия. Мы решили, что она может помешать моему карьерному росту. Это не приветствовалось. Я был бы Милиндер, мой сын был бы Милиндер. Ну и программа тогда бы у Вани называлась "Вечерний Милиндер", – говорил Ургант старший. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что всплыла информация о многолетних изменах Ивана Урганта. Как выяснилось, примеряющий образ примерного семьянина ведущий не так прост, как кажется.
Фоторепортаж
Иван Ургант остался без пары
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Источник: RTVI ✓ Надежный источник
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