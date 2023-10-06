Ургант впервые раскрыл свои политические взгляды на фоне СВО

Знаменитость указал, что верен своей стране

Актер Иван Ургант дал больше интервью, в котором впервые раскрыл свои политические взгляды на фоне СВО. Журналисты напомнили ему, что некоторое время назад артист указал, что всегда будет верен своей стране и армии – неужели это означает разницу во взглядах с сыном.

В ответ знаменитость подчеркнул, что он с Иваном придерживается одной позиции.

"Я всегда буду верен присяге, котору давал в 79-ом году, когда служил в армии. Я присягал Советскому Союзу. Я присягал этому флагу. И своей вере я никогда не изменял и не собираюсь", – подчеркнул знаменитость.

По его словам, он готов в первом ряду идти и рыть окопы, если к российским границам подойдет враг. Но надеется, что такого не произодет.

Ургант-старший утверждает, что ему очень нравится видеть, как сейчас в центре столицы развеваются три российских флага: имперский, советский и современный. Второй он любит особенно, и с гордостью говорит, что до сих пор помнит наизусть гимн СССР.

"Вот этой армии я верен, это правда. А дальше я ничего комментировать не буду", – подытожил он.

Ранее артист высказался о том, как относится к супруге сына Ивана.