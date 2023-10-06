Ургант впервые раскрыл свои политические взгляды на фоне СВО

Ургант впервые раскрыл свои политические взгляды на фоне СВО
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость указал, что верен своей стране

Актер Иван Ургант дал больше интервью, в котором впервые раскрыл свои политические взгляды на фоне СВО. Журналисты напомнили ему, что некоторое время назад артист указал, что всегда будет верен своей стране и армии – неужели это означает разницу во взглядах с сыном.

В ответ знаменитость подчеркнул, что он с Иваном придерживается одной позиции. 

"Я всегда буду верен присяге, котору давал в 79-ом году, когда служил в армии. Я присягал Советскому Союзу. Я присягал этому флагу. И своей вере я никогда не изменял и не собираюсь", – подчеркнул знаменитость.

По его словам, он готов в первом ряду идти и рыть окопы, если к российским границам подойдет враг. Но надеется, что такого не произодет. 

Ургант-старший утверждает, что ему очень нравится видеть, как сейчас в центре столицы развеваются три российских флага: имперский, советский и современный. Второй он любит особенно, и с гордостью говорит, что до сих пор помнит наизусть гимн СССР. 

"Вот этой армии я верен, это правда. А дальше я ничего комментировать не буду", – подытожил он.

Ранее артист высказался о том, как относится к супруге сына Ивана.

Источник: YouTube.com
По теме

Sabah: Путин сорвал попытку США по окружению России

На Западе считают, что "борьба проиграна"

"Между нами прервана связь": Пригожин признался в любви к Украине

Супруг Валерии высказался о текущей ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей