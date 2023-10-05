Андрей Ургант рассказал об отношении к жене сына

Андрей Ургант рассказал об отношении к жене сына
Андрей Ургант. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
За что актер благодарен невестке

Иван Ургант после начла специальной военной операции пропал с Первого канала. Его вечернее шоу официально закрыли из-за изменения сетки вещания в пользу информационных программ. Однако злые языки поговаривают, что карьера шоумена пошла под откос из-за политической позиции.

Иван Ургант, как известно, негативно воспринял решение главы государства и выставил в социальных сетях черный квадрат как символ скорби. Зато теперь у телеведущего появилось много свободного времени, которое можно уделить семье. Благо, с личной жизнью артисту повезло больше, чем с карьерой. Официально он был женат дважды и еще несколько лет состоял в незарегистрированных отношениях.

Нынешняя супруга Ивана Урганта – Наталья Кикнадзе – подарила ему двоих дочерей. Помимо Нины и Валерии, у жены шоумена есть также наследники от первого брака: сын Нико и дочь Эрика.

Отрадно, что это не помещало двум любящим сердцам заключить союз. Выбор сына поддержал также Андрей Ургант. Актер театра и кино рассказал, что наследник посоветовался с ним и получил благословение перед свадьбой.

Теперь отец Ивана Урганта очень положительно относится к его супруге. По словам самого Андрея Львовича, его невестка не лезет в публичные события, а предпочитает заниматься семьей.

"Наташа – совершенно замечательный человек, чудесная мать, потрясающая хозяйка", подчеркнул Андрей Ургант.

Ранее Иван Ургант ошарашил народ заявлением о России.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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