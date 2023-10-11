Ургант нашел новую работу после отмены на Первом канале

Шоумен выступил перед студентами

После закрытия вечернего шоу Ивана Урганта на Перовом канале у шоумена появилось много свободного времени. Количество корпоративов у ведущего тоже сократилось – не все хотят связываться со звездой телевидения из-за его политической позиции.

Меж тем, Иван Ургант уже нашел новую работу. Неожиданно для всех свободное время отмененный телеведущий решил потратить на студентов. Артист выступил перед учащимися МГИМО.

Шоумен прочитал лекцию для будущих журналистов-международников. Была это разовая акция или ведущий программы "Вечерний Ургант" собирается посещать студенческие аудитории на постоянной основе, пока остается загадкой.

Сам Иван Ургант не анонсировал и никак не комментировал свое выступление в МГИМО. На сайте вуза мы также не обнаружили соответствующую информацию. О лекции шоумена в своих социальных сетях рассказала дочь Дмитрия Маликова.

При этом в вузе утверждают, что телеведущего у них не было.

"Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить", – выпалила пресс-секретарь заведения.

Напомним, Иван Ургант пропал с Первого канала после начла специальной военной операции. Злые языки связывают отмену вечернего шоу с политической позицией телеведущего. Однако руководство канала ссылается на изменение сетки вещания в пользу информационных программ.

Ранее фигурист Илья Авербух возложил на гендиректора Первого канала Константина Эрнста ответственность за отмену шоу "Ледниковый период".