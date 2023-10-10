За что Авербух ополчился против Эрнста

Фигурист дал интервью

В конце октября состоится пройдет премьера нового масштабного проекта Ильи Авербуха – мюзикл на льду. У заслуженного мастера спорта России после исчезновения с экранов шоу "Ледниковый период" появилось много свободного времени.

Однако зрители продолжают недоумевать, почему пропала их любимая программа. Илья Авербух раскрыл завесу тайн. Похоже, именно из-за изменения сетки вещания он ополчился против генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.

По крайней мере, именно на медиачиновника фигурист возложил ответственность за закрытие шоу "Ледниковый период". Он подчеркнул, что решения принимает руководство "Первого канала" и лично Константин Эрнст.

"Очень верим, что, когда вся эта несправедливость уйдет" – отметил Илья Авербух.

Он напомнил, что программа "Ледниковый период" пропадает с экранов уже не в первый раз. Меж тем, звезда фигурного катания готов к дальнейшему сотрудничеству, если поступит соответствующее предложение.

В то же время Илья Авербух подчеркнул, что сегодня проходят различные соревнования по фигурному катанию, поэтому важнее показывать их, чтобы поддержать спортсменов.

Напомним, на фоне СВО также с "Первого канала" исчезли и некоторые другие программы, а Иван Ургант, Владимир Познер, Дмитрий Нагиев и другие ведущие остались без работы.