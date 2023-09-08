Почему Авербуха погнали с Первого канала

Почему Авербуха погнали с Первого канала
Илья Авербуха. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Раскрыты подробности причины ухода звезды с федерального канала

Долгое время шоу "Ледниковый период" являлось одной из культовых программ на телевидении. Зрители с нетерпением ждали каждый новый сезон, ведь в каждом выпуске появлялись любимые ими звезды. 

Однако недавно стало известно, что в этом году проект не сможет радовать своих поклонников свежими выпусками. Дело в том, что "Ледниковый период" неожиданно отменили. Долгое время причину не разглашали. Общественность  долго гадала, почему бессменного руководителя шоу погнали с Первого канала. 

К слову, и сам Илья Авербух сохранял молчание. Однако на днях продюсеры приоткрыли завесу тайны. Оказалось, что программа выходила затратной для телеканала. Помимо оплаты аренды катка, нужно оплачивать и тренировки, и гонорары звездам.

"В связи с затратами посчитали, что по рейтингам нет тех показателей, что были раньше, и решили заменить другим", – поделился Дмитрий Ашуров.

Раннее "Утро.ру" писало, что Панайотов впервые объяснил отказ от участия в "Ледниковом периоде".

Источник: blitz.plus ✓ Надежный источник
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