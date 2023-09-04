Панайотов впервые объяснил отказ от участия в "Ледниковом периоде"

Артист все время отклоняет такого рода предложения

Российский исполнитель Александр Панайотов рассказал, что ответил отказом на предложение Ильи Авербуха принять участие в "Ледниковом периоде". Причиной стала старая травма, из-за которой исполнитель отказывается выходить на лед.

Однажды Александр повредил крестообразную связку – с тех пор относится с опаской к подобным предложениям и предпочитает не рисковать. Однако всегда рад принимать участие в проекте в качестве жюри.

Ранее Панайотов многократно выступал в судейском составе "Ледникового периода". Как признается сам, испытывает гордость за свои работы в ледовых шоу Татьяны Навки из-за того, что всегда может сыграть "главного принца".

А ранее "Утро" сообщало, что Панайотов внезапно решил отказаться от выступления на запланированном концерте в Челябинске безо всякого объяснения причин. История с выступлением Александра в этом городе повторилась – ранее артист также отменял концерт в Челябинске.