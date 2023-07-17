Стоит миллион долларов: Лепс рассказал о самом дорогом подарке

Такого артист еще не видел

Российский певец Григорий Лепс привык жить на широкую ногу. Он сделал блестящую карьеру в России и добился статуса самого популярного музыкального исполнителя, а его "Рюмку водки на столе" поют в караоке по всей стране и не только.

В честь дня своего рождения 61-летний народный артист России рассказал, какие подарки получал. Оказывается, друзья и поклонники не поскупились и преподнесли ему целое состояние. Григорий Лепс рассказал, что самым дорогим подарком стала икона стоимостью почти в миллион долларов. Артист признался, что это самый дорогой презент, который ему когда-либо преподносили.

Такой подарок сделали ему не в этот раз, а гораздо раньше, но впечатление она произвела неизгладимое на долгие годы и затмила все остальные подарки. Эта икона висит дома у Григория Лепса до сих пор и поистине восхищает его.

Напомним, 16 июля народный артист Григорий Лепс отпраздновал свой 61 день рождения. Поздравить его на концерт Крокус Сити Холл приехали десятки российских знаменитостей. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов и многие другие. Актриса Дарья Мороз отличилась и устроила для именинника танцевальное шоу.