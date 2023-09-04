Шоу оказалось провальным: почему Эрнст закрыл "Ледниковый период"

Программа несет одни убытки

Внезапное исчезновение "Ледникового периода" из Первого канала вызвало волну слухов. Организаторы пытались скрыть истинную причину – а недавно все прояснилось. Продюсер Дмитрий Ашуров утверждает, что шоу решили убрать вовсе не из-за политических событий после 24 февраля 2022 года.

Эксперт указывает, что Первый канал сейчас в принципе предлагает зрителям куда меньше развлекательных программ, чем раньше. А ведь "Ледниковый период" исправно выходил в эфир по меньшей мере пятнадцать лет. Но зрители, кажется, переросли такие шоу – ледовая программа демонстрирует провальные рейтинги.

Учитывая уровень затрат на шоу, программу сочли нерентабельной. Организаторам нужно было выкладывать серьезную сумму за каток и надлежащее состояние льда – вдобавок оплачивать участникам репетиции.

"В связи с затратами могли посчитать, что по рейтингам нет тех показателей, что были раньше, и решили заменить другим", – предполагает Ашуров.

А ранее с печальной информацией для зрителей программы выступил сам Илья Авербух, указавший, что в ближайшее время никто не будет заниматься съемками нового сезона.

