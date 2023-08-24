Авербух сообщил о печальной судьбе "Ледникового периода"

Авербух сообщил о печальной судьбе "Ледникового периода"
Илья Авербух. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Россияне расстроены

Продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новости о возвращении на экраны шоу "Ледниковый период". Нашумевший проект Первого канала имел бешеную популярность среди россиян и успел стать одной из самых любимых программ. 

Авербух расстроил поклонников проекта и сообщил, что шоу приостановили. В ближайшее время "Ледниковый период" выходить не будет.

"Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно", – отметил фигурист. 

Напомним, программа "Ледниковый период" на Первом канале существует с 2007 года. В шоу задействованы многие знаменитости, в том числе артисты балета, театра, кино, эстрады и телевидения. 

Предшественником шоу "Ледникового периода на Первом канале была программа "Звезды на льду", которая выпускалась в 2006-м году. Это был лицензионный продукт, созданный по мотивам английского проекта ВВС. Шоу тоже имело бешеный успех в России. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что жена Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова назвала истинную причину пластической операции носа. По словам актрисы, решение было вынужденным, и сама она никогда не решилась бы лечь под нож хирурга. 

Фоторепортаж
СМИ: Авербух выгнал бывшую жену с шоу
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Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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