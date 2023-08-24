Авербух сообщил о печальной судьбе "Ледникового периода"

Россияне расстроены

Продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новости о возвращении на экраны шоу "Ледниковый период". Нашумевший проект Первого канала имел бешеную популярность среди россиян и успел стать одной из самых любимых программ.

Авербух расстроил поклонников проекта и сообщил, что шоу приостановили. В ближайшее время "Ледниковый период" выходить не будет.

"Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно", – отметил фигурист.

Напомним, программа "Ледниковый период" на Первом канале существует с 2007 года. В шоу задействованы многие знаменитости, в том числе артисты балета, театра, кино, эстрады и телевидения.

Предшественником шоу "Ледникового периода на Первом канале была программа "Звезды на льду", которая выпускалась в 2006-м году. Это был лицензионный продукт, созданный по мотивам английского проекта ВВС. Шоу тоже имело бешеный успех в России.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что жена Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова назвала истинную причину пластической операции носа. По словам актрисы, решение было вынужденным, и сама она никогда не решилась бы лечь под нож хирурга.