Известный комик рассказал о запрете на участие в "Вечернем Урганте"

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Один из самых популярных отечественных комиков, звезда телепроекта Stand Up Алексей Щербаков рассказал о запрете на участие в шоу "Вечерний Ургант". Он подчеркнул, что в гости к Ивану Урганту не могут приходить артисты, работающие на телеканале ТНТ.
Завесу тайн Алексей Щербаков раскрыл во время подкаста у своего коллеги по стендапу Владимирова Бухарова. Комик подчеркнул, что исключение делалось разве что для Ольги Бузовой.
К слову, в гостях у Ивана Урганта появлялся также Гарик Мартиросян, который имеет непосредственное отношение к телеканалу ТНТ. При этом сам Алексей Щербаков тоже становился участником вечернего шоу на Первом канала вместе с другими звездами проекта "ЧБД".
Напомним, Иван Ургант и другие ведущие пропали с Первого канала после начала СВО. Официальная причина – изменение сетки вещания в пользу информационных программ.
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