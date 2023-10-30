"Враг народа": Жириновский предсказал судьбу Урганта

"Враг народа": Жириновский предсказал судьбу Урганта
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Прогнозы политика часто сбываются

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в минувшем году. Он запомнился россиянам не только как один из самых ярких, жестких и бескомпромиссных депутатов Госдумы, но и как пророк. Многие прогнозы политика исполнились в реальности.

Недавно всплыло его предсказание относительно судьбы популярного российского актера и телеведущего Ивана Урганта. Владимир Жириновский озвучил горькую правду шоумену прямо в лицо, когда был гостем его вечернего шоу на "Первом канале".

Так, политик заявил, что звезда станет "врагом народа" и отправится работать на БАМ. Председатель ЛДПР поинтересовался, есть ли у телеведущего семья, и призвал спасти хотя бы ее.

"С женой надо развестись. Потому что вы будете числиться как враг народа. Ее спасите", – сыронизировал Владимир Жириновский.

Он также подчеркнул, что Иван Ургант должен сдать детей в интернат, и предложил выбрать заведение, которое будет работать круглосуточно и каждый день.

Напомним, программа "Вечерний Ургант" перестала выходить на ТВ после неоднозначной реакции ведущего на СВО. Однако руководство "Первого канала" заявило, что просто изменило сетку вещания в пользу информационных программ.

Оставшись без эфиров на телевидении,  Иван Ургант нашел новую работу.

Фоторепортаж
Какие звезды пропали с Первого канала после начала СВО
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Владимир Познер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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