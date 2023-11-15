Ургант нашел новую работу: уход с телевидения открыл новые горизонты

Вместе с Полиной Агуреевой он сыграет роль в первой кинокартине начинающего режиссера

Иван Ургант, который долгое время являлся бессменным ведущим популярного шоу "Вечерний Ургант", после закрытия программы на какое-то время отошел от дел и не проявлял особой активности в соцсетях. Лишь изредка он появлялся в коротких сторис и делился с подписчиками какими-то эпизодами своей жизни – рассказывал, как путешествовал по Рейкьявику и катался на лошади. Тогда поклонникам показалось, что Ургант как-то осунулся, постарел и запустил себя без любимого дела.

Однако бездействовать долго не пришлось – телеведущего ждет новый проект, где он появится уже не в роли ведущего. Стало известно, что он снимается в главной роли в первом фильме журналиста и начинающего режиссера Николая Солодникова. Его коллегами по цеху станут Полина Агуреева, Надежда Маркина и Леонид Бичевин.

Пока что о новом фильме известно мало. Для съемок были выбраны Санкт-Петербург (родина Урганта) и Новгородская область. Сюжет и другие детали остаются загадкой.

"Создатели фильма надеются, что работа будет завершена к концу этого года", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось о другой новой работе, в которой решил попробовать себя Ургант.