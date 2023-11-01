Ургант шуткой ответил на вопрос о любви к России

И заявил, что не подозревал о глубине своих патриотических чувств

Телеведущий Иван Ургант выступил с давним коллегой по Первому каналу Владимиром Познером в Дубае перед русскоязычной публикой, ответив на наиболее острые вопросы. После того, как экс-ведущего "Вечернего Урганта" спросили, любит ли тот родную страну, Иван ответил утвердительно, да еще и заявил, что и сам не знал, что настолько сильно ее любит.

Однако перед этим Ургант пошутил, что вопрос о любви к России ему задал "товарищ полковник". Правда, после этого с серьезным лицом заявил, что готов дать "развернутый ответ" – после чего и сообщил, что и не догадывался о том, как глубока эта любовь.

После этого Иван зачитал следующий вопрос: наступит ли когда-то мир во всем мире? Познер начало было сомневаться, однако тут Ургант его перебил, заявив, что не желает это выслушивать – лишь выразил надежду, что верит только в лучшее.

Конечно, не обошлось без вопросов об извинениях.

"Я скажу так же, как я говорил часто – как говорил и на канале, на котором работал: "Я извиняюсь". Как я полтора года и пытаюсь сказать, но никто не дает", – пошутил шоумен.