Кто из российских звезд отправил детей учиться на Запад

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рената Литвинова. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Валерий Сюткин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Отличились даже патриоты

Народный артист России Олег Газманов всегда считался одним из самых патриотичных звезд на отечественной эстраде. После поддержки СВО он попал в санкционные списки Украины и всех стран Евросоюза. При этом наследник певца – приемный сын Филипп среднее образование получил в Швейцарии, а в университет поступил уже в Англии.

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант, наоборот, не отличился патриотическими взглядами. Он выступил против СВО и пропал с "Первого канала". Сейчас шоумен вместе с коллегой Владимиром Познером зарабатывает деньги за границей. А его приемная дочь Эрика живет и учится в США.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Заслуженный артист России Валерий Сюткин тоже находится под украинскими санкциями. Музыканту запретили посещать Незалежную после того, как он поддержал возвращение Крыма. Однако свою дочь патриот отправил учиться во Францию. Виола поступила в Сорбонну.

Валерий Сюткин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

В отличии от Олега Газманова, певица Лолита Милявская негативно восприняла желание ребенка учиться в Англии. Артистка хотела, чтобы ее наследница была ближе к России, поэтому отпустила Еву только в Польшу.

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актриса театра и кино Рината Литвинова сама сбежала из России на фоне СВО. Звезда поселилась в личной квартире в столице Франции. Однако ее дочь учится в Бельгии. Ульяна осваивает профессию дизайнера.

Рената Литвинова. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com

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В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
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