Кто из российских звезд отправил детей учиться на Запад

Отличились даже патриоты

Народный артист России Олег Газманов всегда считался одним из самых патриотичных звезд на отечественной эстраде. После поддержки СВО он попал в санкционные списки Украины и всех стран Евросоюза. При этом наследник певца – приемный сын Филипп среднее образование получил в Швейцарии, а в университет поступил уже в Англии.

Телеведущий Иван Ургант, наоборот, не отличился патриотическими взглядами. Он выступил против СВО и пропал с "Первого канала". Сейчас шоумен вместе с коллегой Владимиром Познером зарабатывает деньги за границей. А его приемная дочь Эрика живет и учится в США.

Заслуженный артист России Валерий Сюткин тоже находится под украинскими санкциями. Музыканту запретили посещать Незалежную после того, как он поддержал возвращение Крыма. Однако свою дочь патриот отправил учиться во Францию. Виола поступила в Сорбонну.

В отличии от Олега Газманова, певица Лолита Милявская негативно восприняла желание ребенка учиться в Англии. Артистка хотела, чтобы ее наследница была ближе к России, поэтому отпустила Еву только в Польшу.

Актриса театра и кино Рината Литвинова сама сбежала из России на фоне СВО. Звезда поселилась в личной квартире в столице Франции. Однако ее дочь учится в Бельгии. Ульяна осваивает профессию дизайнера.