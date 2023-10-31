Безработный Познер побил Урганта на глазах у толпы

Звезды отправились за границу

Актер, продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий, путешественник – все это Иван Ургант. Правда, теперь он безработный, как и его старший товарищ Владимир Познер. Они оба были звездами "Первого канала" и оба пропали с экранов после начала специальной военной операции.

Официальная причина – отказ от части развлекательных передач в пользу информационных. Однако злые языки настаивают, что вечернее шоу Ивана Урганта исключили из сетки вещания из-за его негативного отношения к решению главы государства.

Впрочем, эта версия не объясняет отсутствие Владимира Познера. Его авторская программа тоже пропала с эфира, хотя журналист не делал никаких политических заявлений. Так или иначе, звезды ТВ сегодня вынуждены зарабатываться на жизнь, устраивая творческие вечера.

На днях они Иван Ургант и Владимир Познер встретились с поклонниками в Дубае. Организатором мероприятия выступила телеведущая Екатерина Одинцова, которая поспешила поделиться фотографиями звезд в своих социальных сетях.

Неожиданно по популярности Владимир Познер побил своего молодого коллегу на глазах у толпы комментаторов. Пользователям Сети журналист оказался намного интереснее – его осыпали комплиментами.

Ивану Урганту повезло меньше. Шоумен нарвался на очередную порцию критики со стороны россиян.