Безработный Познер побил Урганта на глазах у толпы

Безработный Познер побил Урганта на глазах у толпы
Владимир Познер. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезды отправились за границу

Актер, продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий, путешественник – все это Иван Ургант. Правда, теперь он безработный, как и его старший товарищ Владимир Познер. Они оба были звездами "Первого канала" и оба пропали с экранов после начала специальной военной операции.

Официальная причина – отказ от части развлекательных передач в пользу информационных. Однако злые языки настаивают, что вечернее шоу Ивана Урганта исключили из сетки вещания из-за его негативного отношения к решению главы государства.

Впрочем, эта версия не объясняет отсутствие Владимира Познера. Его авторская программа тоже пропала с эфира, хотя журналист не делал никаких политических заявлений. Так или иначе, звезды ТВ сегодня вынуждены зарабатываться на жизнь, устраивая творческие вечера.

На днях они Иван Ургант и Владимир Познер встретились с поклонниками в Дубае. Организатором мероприятия выступила телеведущая Екатерина Одинцова, которая поспешила поделиться фотографиями звезд в своих социальных сетях.

Неожиданно по популярности Владимир Познер побил своего молодого коллегу на глазах у толпы комментаторов. Пользователям Сети журналист оказался намного интереснее – его осыпали комплиментами.

Ивану Урганту повезло меньше. Шоумен нарвался на очередную порцию критики со стороны россиян.

Фоторепортаж
Какие звезды пропали с Первого канала после начала СВО
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Владимир Познер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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