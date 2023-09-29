В чем истинная причина разрыва Земфиры* и Литвиновой: "Политическая проститутка"

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ
На днях некогда популярная в России певица, а ныне иностранный агент Земфира* Рамазанова поставила жирную точку в отношениях с давней подругой, актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой. Поклонникам звезд не долго пришлось гадать, что произошло между ними. Кажется, ответ найден.
Рената Литвинова покинула нашу страну после начала специальной военной операции. Она переехала в свою квартиру в столице Франции, где активно пыталась освоить ремесло театрального режиссера, однако спектакль и сейчас не пользуется особой популярностью.
Зато на родине звезде, проявившей сдержанную позицию, предложили неплохой контракт. Да и мама актрисы осталась в Москве. Все это вынудило ее задуматься о возвращении в Россию.
Об этом в своем телеграмм-канале рассказал общественный деятель Роман Худяков со ссылкой на друзей звезд. Он подчеркнул, что Земфира*, поселившаяся в той же квартире, негативно восприняла решение подруги. Позиция певицы с самого начала была более жесткой, она активно критиковала СВО и власти России.
"Все-таки ссора и расставание иноагента Земфиры* Рамазановой и ее верной подруги Ренаты Литвиновой случилось по политическим мотивам", – отметил Роман Худяков.
По его словам, певица была настолько недовольна решением актрисы, что назвала ее "политической проституткой". Более того, исполнительница собрала вещи и съехала из квартиры подруги.
Несколько лет назад актер пошел по кривой дорожке