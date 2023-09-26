Земфира* поставила жирную точку в отношениях с Литвиновой

Всплыли новые подробности скандала между звездами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ



Последний месяц публика активно обсуждает громкий скандал, вспыхнувший между певицей Земфирой* и актрисой Ренатой Литвиновой. После 18 лет дружеских отношений подруги очень сильно рассорились, кажется, на этот раз окончательно.

Рената Литвинова покинула Россию весной минувшего года. Она переехала в свою парижскую квартиру и занялась театральными постановками, которые не пользуются особой популярностью в Европе.

Земфира* тоже уехала в столицу Франции и поселилась в доме своей подруги. Долгое время им удавалось делить квадратные метры, однако в конце августа стало очевидно, что отношения дали трещину.

Ссора Земфиры* и Ренаты Литвиновой стала достояние общественности после того, как звезды отписались друг от друга в социальных сетях. Более того, театральный режиссер не поздравила певицу с днем рождения, хотя до этого публиковала трогательные посты.

Дебош в гримерке на концерте в Казахстане, устроенный Земфирой*, тоже намекал на ее тяжелое эмоциональное состояние. По какой причине подруги рассорились, остается загадкой. Так или иначе, певица поставила жирную точку в отношениях с актрисой.

Она собрала вещи и переехала из парижской квартиры Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает "МК" с ссылкой на осведомленный источник во Франции.

*Признана иностранным агентом в РФ