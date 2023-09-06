"Хватит бухать!": скандал между Литвиновой и Земфирой* получил новый поворот

Режиссер отписалась от подруги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ

Российский телеведущий, блогер и шоумен Отар Кушанашвили назвал неожиданную причину ссоры певицы Земфиры* и ее подруги актрисы Ренаты Литвиновой. Артист посоветовал Земфире* прекращать увлекаться алкоголем.

Блогер уверен, что звезды рассорились после публичного скандала Земфиры* и ее команды на концерте в Казахстане. По словам Кушанашвили, подруге Литвиновой стоит просто научиться себя нормально вести.

"Хватит бухать, завязывай!" – заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, ранее Земфира* пожаловалась в своем аккаунте на ужасную организацию концерта в Казахстане. В ответ на это команда организаторов вывалила на публику всю подноготную инцидента. Концертный директор мероприятия призналась, что Земфира* и ее команда вели себя отвратительно и устроили свинарник в гримерке, а также пила в непомерных дозах алкоголь.

Сразу после этого в Сети поползли слухи о том, что Рената Литвинова разругалась с подругой. Звезды даже отписались друг от друга в соцсетях.

* – признана иноагентом по решению Минюста России