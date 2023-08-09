"Почку продать": Пономаренко высказался о ссоре с вдовой брата-близнеца

В семье покойного артиста скандал

Звезда "Кривого зеркала" скончалась от рака желудка прошлой зимой. Однако родственники не дают артисту спать спокойно. Дело в том, что в семье Александра Пономарева, кажется, назревает скандал.

Близкие люди покойного решили разбираться не за закрытыми дверями, а на публике. Так, вдова юмориста Анна в одном из шоу обвинила его брата-близнеца и мать в том, что они хотят забрать себе часть наследства. Женщина также заверила, что Валерий никак не помогал ее мужу, когда тот тяжело болел.

Теперь ситуацию решил прокомментировать Валерий Пономарев. Для начала артист опроверг слова вдовы о том, что он якобы претендуют на многомиллионное имущество. По словам родственника Александра Пономарева, он изначально не числился наследником, а его мама сразу нотариально отказалась от прав на имущество.

Что же касается поддержки брата-близнеца во время болезни, то со своей стороны, как утверждает Валерий Пономарев, он сделал все, что было в его силах. По словам артиста, Анна время от времени просила деньги на лечение, однако родственник покойного юмориста не всегда мог себе позволить их предоставить.

"А она думает наоборот, что я должен был почку продать или еще что. Видимо, так", – рассуждает брат-близнец Александра Пономаренко.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как проходили похороны юмориста.