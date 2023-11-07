"Поеду с президентом": Ургант раскрыл душу перед Владимиром Владимировичем

Артист сделал заявление

Один самых популярных отечественных телеведущих Иван Ургант лишился работы на Первом канале после начала специальной военной операции. Поговаривают, что артиста наказали за реакцию на решение главы государства. Однако официальная версия – изменение сетки вещания в пользу информационных программ.

К слову, авторскую передачу Владимира Познера тоже закрыли, хотя журналист никак не высказывался об СВО. Сегодня коллеги по цеху вынуждены зарабатывать на жизнь, выступая на камерных мероприятиях за границей. К примеру, недавно они встретились с поклонниками в Дубае.

Там Иван Андреевич раскрыл душу перед Владимиром Владимировичем. Актер признался, что согласился стать соведущим журналиста в программе "Одноэтажная Америка" из-за личной выгоды.

Шоумен подчеркнул, что в том момент Познер был президентом телеакадемии ТЭФИ. Ургант сыронизировал: "если я поеду с президентом", значит можно будет получить ТЭФИ за данную поездку.

Кроме того, он заявил, что рассчитывал получить после съемок с Владимиром Познером звание заслуженного артиста России.

Примечательно, что Владимир Познер на творческом вечере в Дубае оказался более популярной фигурой, чем Иван Ургант. Журналиста осыпали комплиментами пользователи сети.