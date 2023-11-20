Десятки российских звезд обратились к властям: среди них Хаматова и Ургант

Артисты заступились за коллегу

Многие российские деятели культуры решили написать открытое письмо в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяне Москальковой. Причиной стало дело режиссера Евгении Беркович, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Женщину задержали в мае из-за спектакля "Финист Ясный Сокол", который был удостоен награды "Золотая Маска". Он рассказзывает о двух женщинах, которые примкнули к радикальным исламистам и уехали в Сирию.

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что у режиссера скончалась бабушка, которая была у нее на иждивении. Также Беркович присматривает еще за одной бабушкой и двумя приемными дочерьми.

В итоге десятки российских звезд обратились к властям из-за дела Беркович. Среди них Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Юлия Пересильд, Вениамин Смехов, Евгений Миронов, Данила Козловский, Константин Райкин и многие другие. Они просили освободить ее от ареста для участия в похоронах.

"Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии", – указано в письме.

В последнее время Иван Ургант не высказывается на тему политики после того, как его убрали с ТВ из-за критики спецоперации. Чулпан Хаматова давно находится не в России, но, судя по всему, продолжает активно следить за повесткой в родной стране.