Десятки российских звезд обратились к властям: среди них Хаматова и Ургант

Десятки российских звезд обратились к властям: среди них Хаматова и Ургант
Фото: коллаж "Утро.ру"
Артисты заступились за коллегу

Многие российские деятели культуры решили написать открытое письмо в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяне Москальковой. Причиной стало дело режиссера Евгении Беркович, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Женщину задержали в мае из-за спектакля "Финист Ясный Сокол", который был удостоен награды "Золотая Маска". Он рассказзывает о двух женщинах, которые примкнули к радикальным исламистам и уехали в Сирию. 

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что у режиссера скончалась бабушка, которая была у нее на иждивении. Также Беркович присматривает еще за одной бабушкой и двумя приемными дочерьми.

В итоге десятки российских звезд обратились к властям из-за дела Беркович. Среди них Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Юлия Пересильд, Вениамин Смехов, Евгений Миронов, Данила Козловский, Константин Райкин и многие другие. Они просили освободить ее от ареста для участия в похоронах.

"Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии", – указано в письме. 

В последнее время Иван Ургант не высказывается на тему политики после того, как его убрали с ТВ из-за критики спецоперации. Чулпан Хаматова давно находится не в России, но, судя по всему, продолжает активно следить за повесткой в родной стране.

Источник: РБК
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