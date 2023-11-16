Чулпан Хаматова появилась на сцене с разбитым носом

Актрисе пришлось размазывать по лицу кровавые сопли прямо в театре

После побега из страны жизнь Чулпан Хаматовой не задалась. Чужбина встретила беглую артистку неласково и не спешит осыпать ее благами и известностью. Теперь актриса в прямом смысле слова умывается кровью на сцене.

Режиссер Алвис Херманис, известный латвийский русофоб, обещал опальной звезде практически золотые горы. Но на деле вышло совсем не так. Латвия без особого пиетета отнеслась к бывшей звезде российского кино. Не сделали Чулпан скидку и на незнание латышского. Более того, из-за этого ее сняли с роли. Пришлось актрисе садиться за парту и учить государственный язык новой родины.

Латышский Хаматова в конце концов выучила и даже сдала по нему экзамен. А некоторое время назад ей таки дали заветную роль... в спектакле "Страна глухих". Постановка сделана по мотивам того самого фильма Валерия Тодоровского, который в 1998 году принес известность молодой актрисе. В картине Чулпан играла девушку Риту, и эта роль ее прославила.

Теперь же героини Хаматовой приходится развлекать публику на латышском языке. Более того, в постановке русофоба Херманиса артистка буквально умывается кровью – по сюжету у ее героини идет кровь носом.

Зрители не оценили режиссерской находки и пришли в ужас: настолько жалкой и убогой показалась им некогда знаменитая актриса. Некоторые съязвили насчет злой иронии: уехать из страны, где имела работу, популярность, успех – и приехать туда, где на потребу публике приходится размазывать по лицу кровавые сопли.

Ранее мы рассказывали, что в Ульяновске уничтожили звезду Чулпан Хаматовой на местной Аллее славы, не простив актрисе антироссийских высказываний.

