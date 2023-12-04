Нажарила картошки: как бабушка отучила Урганта от вегетарианства

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Звезда "Белорусского вокзала", народная артистка РСФСР Нина Ургант ушла два года назад. До этого она несколько лет не выходила из дома и единственные, кто был вхож в дом, это сын и внук.
Карьера актрисы взлетела во время брака с коллегой Львом Миллиндером, в котором родился будущий актер Андрей Ургант. Нина тогда работала в ленинградском театре и руководитель Георгий Товстоногов прогонял ее, считая профессионально непригодной. Однако случайность спасла ситуацию: Нину Ургант пригласили в массовку на съемки "Укротительницы тигров" и внезапно режиссер взял ее на одну из главных ролей. Актриса не подвела и блестяще сыграла свою героиню, после чего Товстоногов убедился в ее таланте и назначил на все главные роли.
Работа отнимала все время Нины Ургант, и нередко сын чаще проводил время с няней Галиной Резновой, которую Нина привезла из Ярославля. Дружба женщин продлилась много лет, и Андрей всю жизнь общался с любимой няней.
После роли в "Белорусском вокзале" фамилия Ургант была на слуху. Нину узнавали прохожие, ей завидовали коллеги и обожали поклонники. В ее доме бывали такие мэтры, как Евгений Леонов, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Анатолий Папанов.
Сыну Нины Ургант пришлось нелегко: молодой актер все время вынужден был доказывать, что он не хуже матери и не пользуется ее протекторатом. И хотя времени побыть с ребенком у актрисы почти не было, она любила его. А когда у Андрея родился сын Иван, то более любящей бабушки у него не было. Баловала она внука нещадно. Многие думали даже, что растит его Нина, а не родители.
Так, например, когда у молодой семьи было сложно с финансами до такой степени, что не было денег на мясо, раз в неделю маленький Ваня приходил к бабушке и получал целую сковородку жареной курицы с картошкой. В семье до сих пор ходит анекдот, что именно у бабушки Ванечка "переставал быть вегетарианцем". На самом деле близость между внуком и бабушкой была потрясающая, их преданности друг другу даже завидовали.
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