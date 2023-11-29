Опубликовано заявление Урганта с извинением перед россиянами

Опубликовано заявление Урганта с извинением перед россиянами
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость утверждает, что пытается попросить прощения уже полтора года

Известного артиста Ивана Урганта любили и уважали в России – он считался одним из самых дорогих ведущих в российском шоу-бизнесе из-за его уникальной способности импровизировать на сцене. Но после февраля 2022 года многое в жизни знаменитости изменилось, и теперь он не настолько востребован, как раньше, а за его приглашение на лекции в госучреждения люди могут даже лишиться работы. 

Публика стала неодобрительно относиться к нему после опубликованного черного квадрата в соцсетях с антивоенным призывом. И хотя с тех пор знаменитость хранит молчание по поводу происходящего, народ продолжает относится к нему как к предателю.

Некоторое время назад Иван Ургант выступил вместе с Владимиром Познером в Дубае. Звезды вели беседы на различные темы, где журналист рассказывал серьезные вещи, а ведущий разбавлял все долей юмора. В какой-то момент он заговорил о любви к России, а позже о своем покаянии перед народом.

Ведущий пошутил, что раньше он всегда просил прощения во время работы на Первом канале – сделать это артист готов и сейчас. В Telegram было опубликовано заявление Урганта с извинением перед россиянами.

"Я извиняюсь. Полтора года пытаюсь сказать – никто не дает", – отметил он в шутку.

Ранее Ургант оправдался перед россиянами после критики СВО.

Источник: Telegram
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