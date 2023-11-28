Ургант женился на избраннице: разница в возрасте колоссальная

Счастливый артист поделился эмоциями

Совсем недавно бывшая избранница Андрея Урганта заявила, что у того появилась новая женщина, с которой он знаком уже не один десяток лет. Елена (так зовут даму сердца известного артиста) прекрасно общается с бывшей Андрея Львовича и воспитывает наследника от предыдущих отношений.

На Елене Ургант, к слову, женат. А отношения этой пары еще старше самого брака. Познакомились они еще в начале "нулевых". Андрей, рассказывая об этом, сокрушается, что еще тогда не женился на Елене. С появлением этой женщины дом у Урганта расцвел – встретил хозяйку, которую так долго ждал.

В 70 лет, считает Ургант, не иметь супруги довольно странно. И с такой проблемой артист справился на "ура". Избраннице Андрея 46 лет – она на двадцать один год младше своего супруга.

По всей видимости, пишут журналисты, пара узаконила свои отношения весьма тихо. Да и иного ожидать нельзя, учитывая непубличность самой Елены.

А женский журнал "Клео.ру" ранее рассказывал о радостном событии в жизни актера Александра Петрова, недавно устроившего роскошную свадьбу.

Со своей музой в романтичный ноябрь, рассказывает "Пятый канал", появился и поп-король Филипп Киркоров. На красной дорожке артист попозировал с весьма эффектной блондинкой, которая крепко держала статного двухметрового мужчину за руку, бросая на него полного восхищения взгляды.