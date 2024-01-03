Концерты под угрозой: сбежавший Меладзе нашел способ выступить поближе к России

Билеты уже распроданы

В последнее время Валерий Меладзе активно гастролирует за границей. Он не стал скрывать своих политических взглядов, после чего выступать в России ему стало негласно запрещено. Даже если артист попытается дать концерт, вероятнее всего, его отменят под разными предлогами. Поэтому зарабатывать деньги ему теперь приходится на европейской и дубайской сцене, а также в странах СНГ.

Согласно афише выступлений Меладзе на 2024 год, в самом начале года он планирует подобраться поближе к России. После корпоративов в ОАЭ певец в конце января сразу же отправится в Казахстан, где у него пройдет сразу три концерта – 20, 23 и 25 числа в Алматы. Между своим казахстанским туром он выступит 22 января в Узбекистане.

Цены на концерт Меладзе начинаются от трех тысяч рублей и доходят до почти 30 тысяч. На 20 января непроданным остался только один билет из 2,5 тысяч мест зала Дворца Республики.

На остальные даты готовыми к продаже остаются еще несколько сотен билетов.

При этом концерты Меладзе под угрозой из-за его политических заявлений. Ранее в Казахстане по это причине не дали выступить Максиму Галкину* – артист заявлял, что ему намеренно вставляли палки в колеса. И именно поэтому утверждали, что якобы концертные площадки неожиданно сломались прямо перед его визитом. Решить ситуацию в итоге не удалось.

В МИД республики отмечали, что не получали от российских коллег никаких обращений в отношении этого вопроса, несмотря на слухи, что Москва просила не давать возможность выступать артистам из России, которые не поддерживают политику страны. Хотя казахстанские дипломаты подчеркивали, что искусство не должно затрагивать политические темы.

Коснется ли отмена Валерия Меладзе – неизвестно. Ранее в Казастане были отменены концерты "Камызяков", Григория Лепса и Полины Гагариной, которые оказались от артиста по другую сторону.

*признан иноагентом