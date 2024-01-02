Вслед за мужем: Джанабаеву заподозрили в поддержке украинцев

Вслед за мужем: Джанабаеву заподозрили в поддержке украинцев
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сделала неоднозначную публикацию

После отъезда Валерия Меладзе за границу его супруга Альбина Джанабаева стала реже публиковать совместные фото и видео. В последний раз они вместе появлялись в соцсетях летом, когда показывали свою поездку за границу. С тех пор артиста перестали замечать в России – свои концерты он дает только для российской эмиграции в Европе и ОАЭ. Бывшая солистка "ВИА Гры" при этом осталась на родине, она продолжает работать и не делает никаких заявлений, в отличие от мужа.

На этом фоне поговаривали, что брак артистов дал трещину. Якобы Джанабаева и Меладзе придерживаются разных взглядов и им стало тяжело сохранить союз. Некоторое время назад певица и сама спровоцировала слухи о разводе неоднозначной публикацией. Но официального подтверждения от пары о разладе не было.

Тем не менее, слухи о разных взглядах могут не иметь под собой основания – недавно Альбина Джанабаева угодила в скандал, после которого ее вслед за мужем заподозрили в поддержке украинцев. Знаменитость показала публике свою новогоднюю елку на видео и сопроводила все украинской колядкой "Щедрик".

"Это же украинская песня! Говорили бы уже открыто, зачем юлить?"

"Альбина, неприятно удивили. Я надеялась, что в вас больше благоразумия, чем у вашего мужа",

"Что за цинизм – делать такое в это тяжелое время", – возмущается народ в Сети.

При этом недовольными из-за публикации остались и украинцы, которые заявили, что Джанабаева не имеет права использовать их песню, поскольку, по их мнению, она поддерживает Россию.

Источник: соцсети
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