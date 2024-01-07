"Только вид делает": Собчак заподозрила Богомолова в обмане

Ксения теперь не знает, что и думать о супруге

После нескольких лет брака с Константином Богомоловым журналистка Ксения Собчак вдруг начала подозревать, что муж не всегда откровенен с ней. Во время совместной поездки на горнолыжный курорт телеведущая посчитала, что режиссер может явно лукавить по поводу их общего увлечения.

Ксения рассказала, что любит заниматься активным отдыхом с Константином. С юных лет Собчак катается на сноуборде, а вот Богомолов в этом деле явный новичок. Театральному режиссеру пришлось освоить лыжи под руководством опытного инструктора. Все это время Константин утверждал, что не умеет кататься – до тех пор, пока Ксения не убедилась в обратном.

Выяснилось, что у супруга прекрасно получается кататься – а такого прогресса Собчак ранее никогда не видела. И тренер, кстати говоря, не сомневается, что худрук Театра на Малой Бронной "всех обманывает", делая вид, что лишь недавно встал на лыжи. Хотя держится тот так, будто на лыжах стоит с раннего детства.

А ранее мы рассказывали, с какими финансовыми последствиями столкнулась Собчак после скандала на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Как и многие селебрити, Ксения Анатольевна столкнулась с отменой мероприятий.