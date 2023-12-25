Обнищавший Панин нашел подработку в США: "С меня бутылка"

Теперь место работы скандального артиста в ресторане

Скандально известный Алексей Панин нашел подработку в США. Об этом актер сообщил в социальных сетях, как и то, что денег после побега из России ему катастрофически не хватает. На своей страничке актер написал, что теперь проводит игру "Мафия" в одном из ресторанов для соотечественников.



Для привлечения игроков Алексей использует криминальное амплуа, которое он получил после комедии “Жмурки”, и проводит тематические партии в стиле “назад в 90-е”. Также сообщается, что в игре есть специальный приз от Алексея Панина — того, кто придет в самом необычном костюме, актер угостит алкоголем.

"За лучший лук с меня бутылка", – отметил ведущий игры.

Известно, что вместе с Паниным игру в американском ресторане ведет Александр Незлобин, комик из шоу Comedy Club. Он также не раз жаловался на нехватку средств после побега из России, и в интервью признался, что вынужден в США подрабатывать в такси.



Напомним, что три года назад Алексей Панин с семьей переехал в Испанию. Однако, праздный образ жизни и отсутствие работы вынудили актера уехать в США. А недавно шоумен начал просить деньги у своих фанатов и признался, что будет рад любой помощи.

