Обнищавший Панин нашел подработку в США: "С меня бутылка"

Обнищавший Панин нашел подработку в США: "С меня бутылка"
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь место работы скандального артиста в ресторане

Скандально известный Алексей Панин нашел подработку в США. Об этом актер сообщил в социальных сетях, как и то, что денег после побега из России ему катастрофически не хватает.  На своей страничке актер написал, что теперь проводит игру "Мафия" в одном из ресторанов для соотечественников.

Для привлечения игроков Алексей использует криминальное амплуа, которое он получил после комедии “Жмурки”, и проводит тематические партии в стиле “назад в 90-е”. Также сообщается, что в игре есть специальный приз от Алексея Панина  —  того, кто придет в самом необычном костюме, актер угостит алкоголем.

"За лучший лук с меня бутылка", – отметил ведущий игры.

Известно, что вместе с Паниным игру в американском ресторане ведет Александр Незлобин, комик из шоу Comedy Club. Он также не раз жаловался на нехватку средств после побега из России, и в интервью признался, что вынужден в США подрабатывать в такси.

Напомним, что три года назад Алексей Панин с семьей переехал в Испанию. Однако, праздный образ жизни и отсутствие работы вынудили актера уехать в США. А недавно шоумен начал просить деньги у своих фанатов и признался, что будет рад любой помощи.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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