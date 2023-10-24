После грандиозного скандала Панин сбежал из Европы

После грандиозного скандала Панин сбежал из Европы
Алексей Панин. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Одиозный артист нашел еще одну "родину"

Имя Алексея Панина давно и стойко ассоциируется с чередой скандалов, многие из которых вызывают у большинства людей омерзение. Как известно, артист выступил с резко антироссийских позиций и регулярно обливает грязью нашу страну. Однако и в "просвещенной" Европе у бывшей звезды российского кинематографа дела не складываются. Так, после грандиозного скандала в Европе артисту пришлось искать себе новую отчизну.

Любитель спиртного и странных развлечений устроил пьяный дебош в Эстонии, что весьма не понравилось местным властям. Ходили даже слухи, что после скандала артиста могут депортировать из страны. На этом фоне весьма любопытно выглядит недавнее заявление Панина о том, что теперь он решил обосноваться в Соединенных Штатах Америки.

"США. Здравствуй, новый дом!" – написал в социальных сетях 46-летний артист.

Алексей поведал подписчикам, что в первое время собирается жить в Сан-Франциско, а затем планирует переехать в Лос-Анджелес.

При этом также известно, что у одиозного артиста есть недвижимость в Испании. Как он планирует ей распорядиться, пока не ясно.

К слову, ранее Панин гордо объявил себя "народным артистом России". Актер продолжает привлекать внимание к собственной персоне чередой скандальных высказываний и странных поступков.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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